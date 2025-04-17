В Эрмитаже приостановили вход в главный музейный комплекс из-за угрозы безопасности

Журналисты сослались на заявление, сделанное музейной пресс-службой. По нему в культурное учреждение поступил анонимный телефонный звонок. Согласно ему, для Эрмитажа и его посетителей есть серьезная угроза безопасности. После этого всех экскурсантов начали эвакуировать из здания главного музейного комплекса. Специалисты из экстренных служб в сопровождении работников Эрмитажа ведут проверку экспозиционных залов и служебных помещений.

В пресс-службе сообщили, что такой инцидент случается уже второй раз за последние три дня. Всем посетителям сообщают, что они могут совершить экскурсию по сегодняшним билетам в любой другой последующий день.

Ранее сообщалось, что в Эрмитаже состоялся международный круглый стол, в котором приняла участие представительница Подольска. Заместитель директора музея-заповедника «Подолье» Светлана Брикман представила доклад о своем учреждении и подняла вопросы его популяризации у молодежи.