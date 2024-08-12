В ЕС высказались о ситуации вокруг Запорожской АЭС

В ЕС осведомлены о возгорании на Запорожской атомной электростанции в минувшие выходные из-за ударов ВСУ по Энергодару, сообщил РИА Новости представитель ЕС.

Собеседник агентства заявил, что базовые принципы безопасности должны соблюдаться, а инспекторы МАГАТЭ должны иметь доступ на все участки объекта.

При этом он в очередной раз призвал Россию вернуть станцию Украине и никак не прокомментировал сами удары ВСУ.

11 августа в результате обстрела ВСУ в районе расположения градирен ЗАЭС разгорелся пожар. В тот же день он был локализован. Станция продолжила работать в штатном режиме. Все ее шесть блоков находятся в состоянии «холодный останов».

Глава «Ростатома» Алексей Лихачев, что эти события вывели на другой уровень агрессию ВСУ по отношению к ядерным объектам.

Ранее член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что вторжение в Курскую область и обстрел Запорожской АЭС являются звеньями одной цепи.