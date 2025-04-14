В Эстонии обвинили Петербург в создании радиопомех для действий авиации

Эстонская гражданская авиация ежедневно подвергается воздействию со стороны Санкт-Петербурга, где работает аппаратура, создающая помехи. Такое заявление сделал Эрко Кулу, представитель Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии.

По утверждению Пулу, та аппаратура, которая работает на российской территории, создает помехи, мешающие успешно определять позиции самолетов в воздухе. По его словам, служба управления частотами отдела связи за 2024 год получила 307 обращений, связанных с помехами, созданными авиации. При этом наземные средства контроля и связи в Эстонии работают без нареканий и жалоб.

«Влияние может быть ощутимо, например, при использовании дронов вблизи восточной границы. Помехи носят ежедневный характер и поступают с другой стороны границы, то есть из Санкт-Петербургского региона», — указал он.

У Эстонии возникло предположение, что помехи связаны с попыткой российской стороны использовать их для защиты своих военных объектов. Они некритичны для эстонцев, но создают дополнительную нагрузку для службы авиадиспетчеров.

Ранее сообщалось, что президент Эстонии подписал закон, по которому военные могут атаковать гражданские суда, создающие угрозу для ряда объектов. Им разрешено это делать не только в эстонских территориальных водах, но и в акватории исключительной экономической зоны.