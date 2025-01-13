В Еврокомиссии обеспокоились новостями об атаке газопровода «Турецкий поток»

Власти Евросоюза обеспокоены тем, что газопровод «Турецкий поток» был атакован. Об этом заявила Анна-Кайса Итконен, представитель Еврокомиссии. Ее слова привел ТАСС.

Итконен выступила на пресс-конференции в Брюсселе и сообщила, что любые атаки на энергетическую инфраструктуру вызывают обеспокоенность в Европе. По ее утверждению, ЕК не получала на этот счет никаких заявлений от Украины.

«Мы продолжаем следить за всем, что касается энергетической безопасности, но не можем ничего сказать относительно этой атаки с энергетической точки зрения», — указала она.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что компрессорная станция «Русская» в Гай-Кодзоре на Кубани была атакована девятью украинскими беспилотниками. Все БПЛА были перехвачены либо уничтожены, но объект получил небольшие повреждения от обломков. Данная станция обслуживает газопровод «Турецкий поток», последнюю оставшуюся газовую магистраль для поставок голубого топлива из России в Европу.