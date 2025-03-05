Российские войска одерживают победы в украинском конфликте, в то же время Европа проигрывает из-за своей военной философии. Такое заявление в Европарламенте сделал Любош Блага, словацкий депутат. Его слова привело РИА Новости.

Парламентарий предложил посмотреть на ситуацию на линии фронта. Российская армия одерживает победы, в то время как проигрыш падает на сторону Запада.

«Европа потеряла всех своих партнеров, в том числе и Соединенные Штаты», — указал он.

Благош добавил, что РФ обрела союзников, таких как Бразилия, Китай, ряд государств Азии и Африки. Российская экономика процветает, параллельно этому западные страны разделены и находятся в упадке. Все это говорит о том, что экспансия НАТО на восток провалилась. В агрессию России верят только некоторые лидеры Запада.

Ранее эксперт Апилогов заявил, что США стремятся выйти из украинского конфликта с минимальными потерями. По этой причине они принуждают к заключению мира своих союзников, поскольку продолжение войны не в интересах Америки.