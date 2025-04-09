Кая Каллас заявила, что Украина нуждается в боеприпасах и в ЕС в курсе этой ситуации. Киеву обещали помочь, в частности предоставить полноценную поставку. Однако пока глава ЕК занимается организационными вопросами.

«Наш вклад в это будет 2 миллиона боеприпасов… Было уже обещано более одного миллиона боеприпасов, я продолжу работать, чтобы получить эти 2 миллиона боеприпасов до конца года», — заявила Кая Каллас.

Напомним, что 9 апреля в Еврокомиссии также заявили, что ЕС запросил более двух миллиардов евро прибыли от замороженных активов России с центральных депозитариев. Все ради очередной помощи Украине, писал ТАСС.

Ранее нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский упрекнул США за непредоставление средств ПВО. Бывший комик уверен, что Штаты могли бы предоставить Киеву партии.