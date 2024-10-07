В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе

В Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера. Об этом РИА Новости сообщил глава городской администрации города Игорь Ткаченко.

Около 6:00 мск появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Феодосии. Как отметил Ткаченко, жертв в результате инцидента нет. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Также в районе нефтебазы перекрыли улицы.

Он отметил, что тушение пожара продолжается и топливо не разлилось из емкостей.

Как ранее сообщала Baza, в Феодосии загорелись несколько цистерн с топливом. По данным источника, в нефтебазу прилетели две ракеты. Пострадали три человека после атаки объекта. Также поступают сообщения о том, что из Феодосии эвакуировали порядка 300 человек из-за пожара.

Отмечается, что после прилета повреждены пять резервуаров с топливом — два разрушены полностью, еще три повреждены и горят. Из-за атаки ограничено движение поездов на участке Владиславовка — Феодосия.

Ранее сообщалось, что над регионами РФ сбили 21 беспилотник ВСУ за ночь.