Пьяный мужчина устроил стрельбу в Подмосковье
Силовики задержали жителя подмосковного Чехова, открывшего стрельбу из ружья
Фото: [t.me/rosgvardmo50]
В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали 52-летнего мужчину, устроившего стрельбу из охотничьего ружья во время семейного конфликта.
По данным ведомства, инцидент произошел в городе Чехов Московской области. Пьяный мужчина начал угрожать своей супруге и произвел несколько выстрелов в воздух. Звуки испугали соседей, они вызвали полицию при первой пальбе.
На место прибыла группа реагирования вневедомственной охраны. Специалисты установили, что стрелявший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оружие изъято, задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующим статьям УК РФ. Правоохранительные органы также проверяют историю ранее совершенных правонарушений задержанным. Супруга и другие люди не пострадали.
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