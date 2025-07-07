Пьяный мужчина устроил стрельбу в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали 52-летнего мужчину, устроившего стрельбу из охотничьего ружья во время семейного конфликта.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Чехов Московской области. Пьяный мужчина начал угрожать своей супруге и произвел несколько выстрелов в воздух. Звуки испугали соседей, они вызвали полицию при первой пальбе.

На место прибыла группа реагирования вневедомственной охраны. Специалисты установили, что стрелявший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Оружие изъято, задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующим статьям УК РФ. Правоохранительные органы также проверяют историю ранее совершенных правонарушений задержанным. Супруга и другие люди не пострадали.

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