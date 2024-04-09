В Финляндии начали формировать штаб войск НАТО в 140 км от границы с Россией

В Финляндии начался процесс по созданию штаба войск Североатлантического альянса. Полагают, что база будет подчиняться Америке. По данным IltaLehti, пункт расположен в финском Миккели, совсем недалеко от границы с РФ.

НАТО планирует расширяться, разместив сухопутные войска в странах Северной Европы. Одна из баз будет в Миккели, где уже приступили к подготовке пункта. Информацию об этом подтвердил глава Минобороны Финляндии Бьорн Арилд Грам.

«В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», — отметил Грам.

При этом в МО Финляндии уточнили, что штаб включит в себя в основном сухопутные войска, которые будут тренировать даже в мирное время. Сейчас базу запускают в работу, которая будет осуществляться круглосуточно. Пункт станет подчиняться штаб-квартире в американском Норфолке.

Известно, что в Миккели уже есть штаб армии Финляндии. Этот город расположен лишь в 140 км от границ России. Последняя пока не реагировала на новости.

Ранее сообщалось, что премьер Нидерландов призвал НАТО сдерживать Россию.