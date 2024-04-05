Премьер Нидерландов попросил НАТО и дальше сдерживать Россию

Североатлантический альянс должен и дальше сдерживать Россию, в том числе с помощью усиления восточного фланга и тратами странами-союзниками на оборону не менее 2% ВВП. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на слова премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который с высокой степенью вероятности станет следующим генсеком НАТО.

Свое заявление чиновник сделал на этой неделе, когда был с рабочей поездкой в Литве, где с местными властями обсуждал сотрудничество в военной сфере и идущий на Украине конфликт. Рютте заявил, что НАТО очень важно и впредь сохранять сдерживание, а границу стран Балтии и других государств на восточном фланге с Белоруссией и Россией надо считать общей. С его же слов, все страны союза должны не меньше 2% от ВВП направлять на оборонку.

Также премьер в интервью сообщил о состоявшемся во время встречи разговоре, который был посвящен возможному расширению присутствия НАТО в Литве. Он сказал, что Германия планирует увеличить имеющиеся мощности в прибалтийской стране и в данный момент решается вопрос о том, как лучше подойти к решению данной задачи в перспективе. Было заявлено и о проблемах Украины, которая испытывает потребности в системах ПВО. Одной из проблемных точек был обозначен Харков, где систем противовоздушной обороны заметно не хватает.

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