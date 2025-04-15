В Финляндии остановили энергоблок у АЭС из-за неисправности

В Финляндии приостановили работу второго энергоблока у атомной электростанции «Олкилуото». Причиной этого стала выявленная неисправность. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное компанией Teollisuuden Voima, которая выступает оператором АЭС. Судя по нему, второй энергоблок выводят из работы 15 апреля.

«Выработка электроэнергии на втором энергоблоке „Олкилуото“ будет приостановлена из-за повышения влажности, зафиксированного в генераторе турбинной установки», — указали представители оператора.

По их утверждению, текущая ситуация не ведет к возникновению ядерной опасности. Сколько продлится остановка энергоблока, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что на французской АЭС «Фламанвиль» в очередной раз перенесли запуск нового реактора. Старый был остановлен еще в феврале, а пришедший ему на смену агрегат никак не могут отладить до состояния безупречной работы.