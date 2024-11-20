Лапландия не готова к тому, чтобы в ней размещать какие-либо значимые силы Северо-Атлантического блока. Такое заявление было сделано финской телекомпанией Yle.

Журналисты отметили, что железнодорожные и автомобильные дороги, которые находятся на лапландской территории, находятся в плохом состоянии. Мосты также имеют плачевный вид. В ряде районов полностью отсутствует необходимая инфраструктура. Дороги крайне важны для размещения воинских контингентов, так как с их помощью нужно доставлять продукты и снаряжение, топливо и все необходимые для жизни товары.

В то же время, по мнению ио главы региона Ханну Таккула, финансирование всех масштабных проектов по организации такой инфраструктуры должно осуществляться либо за счет налогоплательщиков из всей Финляндии, либо за счет специальных программ Евросоюза.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Рютте одобрил инициативу властей Финляндии, по которой эта страна укрепит свои границы с Россией. По его мнению, альянсу необходимо как можно более обезопасить свой восточный фланг.