Европа не может дать никаких гарантий безопасности Украине, это спровоцирует прямой конфликт Европы с Россией. Об этом в социальной сети Х заявил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

По мнению эксперта, попытки Евросоюза дать какие-то гарантии безопасности Киеву неизбежно приведут к возникновению конфликта между этим политическим объединением и Россией.

«Это еще один способ спровоцировать конфликт между Европой и Россией. Не может быть никаких гарантий безопасности для Украины», — указал он.

Профессор считает, что безопасной гарантией для Киева может быть исключительно резолюция Организации Объединенных Наций.

Ранее Малинен заявил, что мирный процесс на Украине может начаться после отъезда Владимира Зеленского из страны. Он считает, что отсутствие украинского лидера на переговорах может создать более благоприятные условия для достижения соглашения между конфликтующими сторонами.