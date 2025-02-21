Фото: [ vkvideo.ru/ЗЕЛЕНСКИЙ и его ТАЙНЫ ]

Эксперт в области международных отношений, профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что мирный процесс на Украине может начаться после отъезда Владимира Зеленского из страны. Таким мнением он поделился в соцсети Х.

Профессор считает, что отсутствие Зеленского на переговорах может создать более благоприятные условия для достижения соглашения между конфликтующими сторонами.

«Мирный процесс начнется в ту минуту, когда Зеленский покинет Украину», — написал Малинен.

Ранее газета New York Post (NYP) сообщила, что среди сторонников президента США Дональда Трампа возникли дискуссии о необходимости скорейшего выезда Зеленского за пределы Украины. Возможной страной, куда бы поехал глава киевского режима, они назвали Францию.

Трамп в эфире радиостанции Fox News заявил, что присутствие Зеленского на встречах по мирному урегулированию конфликта на Украине не имеет решающего значения. Он выразил уверенность в том, что переговоры могут идти без непосредственного участия нелегитимного украинского лидера.

Ранее основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Владимир Зеленский в скором времени может сбежать из Украины.