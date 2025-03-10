В Финляндии произошло ЧП на атомной электростанции

На атомной электростанции «Олкилуото», которая находится на территории Финляндии, произошел очередной инцидент. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на официальное заявление, сделанное компанией Teollisuuden Voima, оператором АЭС. На ядерном объекте произошла утечка теплоносителя, его вытекло порядка 100 кубометров из-за переполнения бассейна реактора. ЧП произошло на реакторе № 3. По утверждению ответственных лиц, это не привело к существенному повышению радиационного фона.

«Благодаря принятым мерам безопасности значение этого инцидента с точки зрения радиационной безопасности было невелико», — указали они журналистам.

ЧП произошло 7 марта. За несколько дней до этого на третьем реакторе АЭС началось техническое обслуживание, которое проводится каждый год.

Ранее сообщалось об инциденте на АЭС на Тайване. Местные жители увидели густые клубы черного дыма, которые начали подниматься с территории электростанции. К месту происшествия немедленно выдвинулись пожарные службы. Никаких подробностей не приводилось.