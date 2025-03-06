Жители Тайваня увидели густые клубы дыма над АЭС

Над атомной электростанцией «Мааншань», которая находится на Тайване, были замечен сильный дым. Об этом сообщило издание Dimsum Daily, которое выходит в Гонконге.

Местные жители отмечают, что над электростанцией начали подниматься густые клубы черного дыма, что может свидетельствовать о серьезном пожаре. Местная пожарная служба, по утверждению журналистов, тут же направила на АЭС свои подразделения. Тем не менее пока не ясно, что именно привело к задымлению и существует ли серьезное возгорание.

Ранее сообщалось о пожаре в торговом центре в Белгородской области. В поселке Разумное вспыхнул пожар в магазине, площадь которого составляла 750 кв. м. До прибытия спасателей здание покинули 20 человек. Согласно предварительным данным, обошлось без жертв и травм.