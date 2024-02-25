В Финском заливе спасли 35 рыбаков, которые оказались вдали от берега на льдине

В Финском заливе спасли оказавшихся на оторвавшейся льдине рыбаков. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщило МЧС России в соцсетях.

Уточняется, что инцидент произошел в Санкт-Петербурге в районе залива. Во время рыбалки льдина оторвалась от берега.

По информации ведомства, спасателям пришлось использовать два судна на воздушных подушках для того, чтобы эвакуировать рыбаков. Всего сотрудники МЧС спасли 35 человек. Пострадавших нет.

18 февраля МЧС также сообщало, что на Сахалине спасли 75 рыбаков, оказавшихся на льдине в Охотском море. Инцидент произошел на юге Сахалина.

14 февраля подобный случай произошел во Владивостоке. Там на отколовшейся льдине оказались два школьника. Дети сами смогли выбраться на берег.

В МЧС России напомнили, что в случае возникновения экстренной ситуации необходимо набрать 112.

Ранее мы сообщали, что в Свердловской области спасатели потушили пожар в торговом павильоне. Пострадавших нет.