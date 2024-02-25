В Свердловской области ликвидировали пожар

Под Екатеринбургом спасатели ликвидировали пожар в торговом павильоне, сообщило МЧС РФ. По информации ведомства, огонь охватил 600 квадратных метров.

Накануне в Свердловской области местный отдел МЧС сообщил, что в субботу, 24 февраля, в поселке Горный Щит произошел пожар. Огонь охватил территорию комплекса «Колхозный двор».

По информации МЧС, пострадавших при пожаре нет. Торговый комплекс расположен на улице Горнощитской. Сообщение о возгорании сотрудникам МЧС поступило в 19:45 по местному времени. За это время площадь пожара увеличилась в два раза. В тушении огня участвовали 16 спасателей и четыре единицы пожарной техники.

24 февраля в Липецкой области возник пожар на старейшем сталелитейном заводе. По информации главы региона Игоря Артамонова, огонь был замечен после падения вражеского беспилотника.

Ранее мы сообщали, что в небе над Белгородской областью и Черным морем сбиты вражеские беспилотники.

Мы также сообщали, что одного человека спасли при пожаре в многоквартирном доме в Шатуре.