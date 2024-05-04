В ФРГ нашли могилу наемника, командовавшего подразделением на Украине

Штефан Роланд Пури на протяжении двух лет командовал подразделением наемников в украинской армии. Подтверждение его гибели в виде могилы могилу нашли журналисты издания РИА Новости .

Пури родился в федеральной земле Бавария под Нюрнбергом. На протяжении пяти лет он служил в бундесвере и за это время трижды побывал в командировках в Афганистане. В апреле 2022 года он отправился на Украину, где принял участие в боевых действиях. Уже этой весной появилась информация, что наемник погиб, после чего был похоронен на немецкой земле.

Журналисты отыскали его могилу, которая располагается рядом с его родственниками, возле лютеранской церкви вблизи от Нюрнберга. По имеющимся сведениям, погибший командовал подразделением, которое целиком состоит из наемников. Он погиб в марте 2024 года во время артобстрела, когда российский снаряд попал в блиндаж, в котором прятались бойцы ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские бойцы нанесли удар по отелю в Николаевской области, в котором размещались иностранные наемники. Результативность удара подтвердило пророссийское подполье, которое действует на украинской территории.