Спецслужбы Украины находятся в кризисе, за счет этого работа их агентуры затруднена. Такое заявление сделало ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от Федеральной службы безопасности.

В ФСБ привели цифры статистики. За прошлый год ее работники предотвратили 110 терактов. Было ликвидировано 45 террористических ячеек, задержано более тысячи человек, причастных к террористическим действиям.

«Большая часть терактов в России пресекается на стадии подготовки, а агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис», — указали журналистам.

В ФСБ отмечают нехватку финансов у спецслужб Украины. Из-за этого они все чаще задействуют своих агентов в качестве смертников. Это позволяет не выплачивать вознаграждения исполнителям и избавляться от них, как от нежелательных свидетелей преступлений.

Ранее в ФСБ сообщили, что Украина стала все чаще задействовать российских пенсионеров для совершения диверсий и терактов. Спецслужбы Украины вербуют пенсионеров от лица российских силовиков. Обманным путем они уже привлекли пять человек для совершения преступления против солдат ВС РФ.