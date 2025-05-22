Возле штаб-квартиры ЦРУ в Вирджинии произошла стрельба

На территории штаб-квартиры Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Вирджинии произошла стрельба, сообщил телеканал NBC News.

Отмечается, что охраннику пришлось открыть огонь по неизвестному человеку. Инцидент не привел к летальному исходу. Чуть позже источник уточнил, что охрана открыла огонь по женщине.

По информации представителя ЦРУ, главные ворота штаб-квартиры на данный момент закрыты. Сотрудникам порекомендовали искать «альтернативные маршруты», чтобы попасть внутрь здания.

Что именно стало причиной инцидента, не уточняется. В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшествия.

21 мая в США мужчина открыл стрельбу возле еврейского музея в Нью-Йорке, в результате чего погибли израильские дипломаты.

Как позже стало известно, стрелявшим, предварительно, оказался житель 30-летний Чикаго Элиас Родригес, который выкрикивал лозунги в поддержку Палестины.