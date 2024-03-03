В гараже скорой помощи в Свердловской области рухнула крыша

В свердловском Качканаре рухнула крыша в гараже скорой помощи, сообщила пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Инцидент произошел в субботу, 2 марта.

Как уточнили в ведомстве, об обрушении части кровли стало известно в 20:00 по местному времени. В момент обрушения сотрудников скорой помощи в помещении не было.

«Пострадавших нет. Ущерб нанесен двум машинам», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе минздрава подчеркнули, что на данный момент принимаются меры по устранению последствий. Всего в автопарке больницы находятся семь автомобилей. На пункте скорой медицинской помощи работают три круглосуточных бригады. В ведомстве подчеркнули, что скорая медпомощь оказывается в полном объеме.

Те кареты скорой помощи, которые не задействованы в работе, временно разместят на стоянке «Горэнерго». Уточняется, что рабочие начнут разбор упавшей кровли в понедельник, 4 марта.

В феврале на спортивной базе в Новогорске обрушилась крыша в помещении, где расположен бассейн. Жертв и пострадавших не было.

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