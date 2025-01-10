В Гатчине местные жители сообщили о взрывах и мощном пожаре

На улице Индустриальная в Гатчине произошел масштабный пожар. Местные жители стали свидетелями глухих взрывов в 6:10 утра. Спустя 20–30 минут небо окрасилось в красно-оранжевые тона из-за интенсивного горения. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Пожар охватил двухэтажное кирпичное здание в зоне промышленности, которое занимает площадь 1600 кв. м. По предварительной информации, это завод по производству ацетона, также произошел разлив топлива.

Возгоранию присвоен второй уровень сложности. На месте работают экстренные службы. На данный момент сведений о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что на окраине Славянска-на-Кубани прогремели взрывы в небе около 1:30 ночи в четверг, 9 января. Раздалось от четырех до 11 хлопков.