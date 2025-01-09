SHOT: жители Славянска-на-Кубани сообщают о гремящих в городе взрывах

В настоящее время взрывы гремят в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. По предварительным данным, сработала региональная система противовоздушной обороны. Об этом передает телеграм-канал SHOT.

Сообщается, что взрывы прогремели в небе около 1:30 ночи в четверг, 9 января. Раздалось от четырех до 11 хлопков.

«На окраине Славянска-на-Кубани очевидцы видели яркие вспышки», — приводится в публикации.

Жители соседних со Славянском-на-Кубани станиц Петровская и Полтавская подтверждают, что им были слышны звуки взрывов. Характер и происхождение их пока не известны. Информации от официальных источников пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Энгельсе двое пожарных погибли во время ликвидации последствий налета украинских беспилотников.