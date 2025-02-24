В гавани Геленджика затонуло маломерное судно

В гавани Геленджика судно «Ашамба» потеряло устойчивость из-за обледенения, из-за чего затонуло рядом с причалом. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное представителями экстренных служб. ЧП произошло утром субботы, 22 февраля, у причала №277.

«В результате обледенения и потери устойчивости произошло опрокидывание с последующим затопление судна. Загрязнения акватории не наблюдается», — указали журналистам.

По имеющимся данным, на борту утонувшего судна есть дизельное топливо. Сейчас ведутся подготовительные работы по его подъему. Будут установлены боновые ограждения, чтобы предотвратить возможное загрязнение акватории.

Ранее сообщалось о столкновении двух судов в Новороссийска. Одно из них из-за срыва с якоря навалилось бортом на другое, в результате чего то получило незначительные повреждения.