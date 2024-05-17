В Газе нашли мертвыми студентку Шани Лук и других заложников

Израильские военные ЦАХАЛ обнаружили в секторе Газа тела трех заложников из своей страны. Одной из них была пропавшая немецкая студента Шани Лук.

Военные Израиля обследовали развалины и дома палестинского анклава. В результате проверки были обнаружены три тела, предположительно, заложников. Среди них установили личности Ицхака Гелернтера, Шани Лук и Амита Бускилы. Все они были похищены еще в октябре 2023 года, с тех пор с ними не могли выйти на связь.

Напомним, что военный конфликт между ЦАХАЛ (Израиль) и ХАМАС (Палестина) длится с осени прошлого года. Бойцы из сектора Газа проникли на территорию Израиля, в том числе на музыкальный фестиваль в Реиме. В процессе началась паника, а ряд граждан взяли в заложники.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч погибших нашли в Газе.