В Газе назвали сумму ущерба от ударов Израиля по сектору

Правительство Газы сообщило, что ущерб, нанесенный инфраструктуре анклава ударами Израиля, оценивается примерно в $3 млрд.

Как отмечается в сообщении, с начала эскалации конфликта Израиль сбросил на Газу более 13 тысяч бомб.

В анклаве повреждено более половины зданий, 40 тысяч жилых объектов разрушены полностью.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты: Израиль усиливает бомбардировки сектора Газа и ведет наземную наступательную операцию. На фоне происходящего неизвестным остается одно — что же будет с жителями территории, которую штурмует ЦАХАЛ. Разбираемся в нашем материале.