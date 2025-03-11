В ГД назвали актом терроризма крупнейшую атаку дронов на Москву

Дмитрий Белик, депутат Госдумы, представляющий Севастополь и входящий в комитет по международным делам, охарактеризовал масштабную атаку украинских дронов на Москву как акт терроризма, передает РИА Новости.

Белик подчеркнул, что киевские власти ошибочно полагают, будто Москва является уязвимым местом России, и, воздействуя на нее, можно добиться более выгодных условий на переговорах.

По его мнению, Москва — это символ и предмет гордости для всей России, город, где живут такие же граждане, как и те, кто сейчас сражается с врагом в Курской области. Попытки запугать их обречены на провал.

Сергей Собянин, мэр столицы, сообщил об отражении самой крупной атаки вражеских беспилотников на Москву. Он отметил, что на дальних подступах к городу были уничтожены сотни дронов. В частности, по его данным, на подлете к Москве было сбито 74 БПЛА.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 марта российские средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 337 украинских дронов.