В ГД предложили сажать в тюрьму за содействие международным организациям
В России ужесточат меры против иноагентов и их деятельности
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Вячеслав Володин, председатель Госдумы, поделился в своем телеграм-канале информацией о разработке депутатами трех законопроектов, призванных ужесточить регулирование работы иностранных агентов.
Согласно первому законопроекту, статус иноагента может быть присвоен лицам, оказывающим поддержку международным организациям, таким как Международный уголовный суд, или иностранным государственным органам в действиях, угрожающих безопасности РФ, а также вовлекающим граждан, включая несовершеннолетних, в сбор сведений военно-технического характера.
Второй законопроект предусматривает возможность проведения судебных заседаний без присутствия подсудимых, если они являются иноагентами или покинули страну, но совершают преступления против России из-за рубежа, такие как призывы к терроризму, экстремизму, сепаратизму и распространение ложной информации о Вооруженных Силах РФ.
Третий законопроект устанавливает уголовную ответственность с лишением свободы до пяти лет и конфискацией имущества за дискредитацию ВС РФ и призывы к введению санкций против России.
Предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы за помощь в вербовке международным организациям, в которых Россия не участвует.
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