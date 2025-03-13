В ГД предложили сажать в тюрьму за содействие международным организациям

Согласно первому законопроекту, статус иноагента может быть присвоен лицам, оказывающим поддержку международным организациям, таким как Международный уголовный суд, или иностранным государственным органам в действиях, угрожающих безопасности РФ, а также вовлекающим граждан, включая несовершеннолетних, в сбор сведений военно-технического характера.

Второй законопроект предусматривает возможность проведения судебных заседаний без присутствия подсудимых, если они являются иноагентами или покинули страну, но совершают преступления против России из-за рубежа, такие как призывы к терроризму, экстремизму, сепаратизму и распространение ложной информации о Вооруженных Силах РФ.

Третий законопроект устанавливает уголовную ответственность с лишением свободы до пяти лет и конфискацией имущества за дискредитацию ВС РФ и призывы к введению санкций против России.

Предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы за помощь в вербовке международным организациям, в которых Россия не участвует.

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