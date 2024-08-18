В Геленджике пятилетняя девочка получила черепно-мозговую травму во время игры возле бассейна

На территории одного из отелей в Геленджике пятилетняя девочка получила сильную травму головы во время игры возле бассейна, когда другой ребенок из окна сбросил на нее бомбочку с водой. Об этом сообщил Life.ru.

Уточняется, что девочка отдыхала с родителями. Семья, в которой четверо детей, приехала туда из столицы.

По словам матери девочки, рядом была компания взрослых с детьми. Один из них, мальчик 13–14 лет, налил в шарик воды, поднялся на третий этаж и скинул бомбочку вниз. Она попала прямо в голову девочке, которая упала и ударилась о плитку головой, а шарик лопнул.

Отмечается, что через два часа малышку стало сильно тошнить, они с мамой обратились в больницу, где ребенку была диагностирована черепно-мозговая травма, сотрясение и ушиб мягких тканей головы. Теперь ребенку предстоят транспортировка в Москву и долгое лечение.

Добавляется, что у девочки имеется астма и плохое зрение, поэтому после такого «отдыха» состояние ее здоровья может сильно ухудшиться.

Ранее сообщалось, что ребенок получил тяжелые травмы из-за падения футбольных ворот в Солнечногорске.