В Геленджике российский турист утонул из-за забывчивости дайв-инструктора

В Геленджике во время дайвинг-погружения погиб 36-летний турист, сообщил Mash. По данным источника, инструктор клуба, который предоставляет соответствующие услуги, попросту забыл о клиенте, а когда спохватился, было уже поздно.

Как отмечает телеграм-канал, трагический инцидент произошел в субботу, 17 августа. Клуб предлагал отдыхающим погружения по цене 2,7 тыс. руб. — значительно дешевле, чем у конкурентов.

Туристам дайв-клуб обещали покормить рыбок и посмотреть на подводную красоту. Обычно на одного инструктора приходится 1-2 человека, но в этом случае организаторы погружения, вероятно, решили сэкономить, доверив специалисту сразу две пары отдыхающих, из-за чего об одном из них попросту забыли.

Сейчас следователи изучают несколько версий произошедшего. Так, рассматривается ситуация, когда баллон мог быть не полностью заправлен при подготовке к погружению. Другая версия связана с резким ухудшением самочувствия мужчины, которое привело к летальному исходу. Наконец, третья версия — нарушение техники безопасности инструктором.

