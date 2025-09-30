В Генштабе рассказали, кто имеет право на освобождение от призыва

Граждане, участвовавшие в боевых действиях в составе добровольческих формирований не менее шести месяцев, а также служившие в воинских подразделениях ДНР и ЛНР с 2014 года, освобождаются от призыва в армию в рамках осенней кампании 2025 года. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

Он подчеркнул, что соответствующие изменения внесены в российское законодательство. Кроме того, для граждан, которые продолжают службу в добровольческих формированиях, предусмотрено право на отсрочку. Для подтверждения статуса необходимо предоставить документы, перечень которых уже утвержден правительством.

При этом отмечается, что указом президента России Владимира Путина с 1 октября по 31 декабря в Вооруженные силы будет призвано 135 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

До этого сообщалось, что Белоусов подписал приказ о призыве и увольнении срочников.