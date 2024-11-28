Добровольческие формирования «БАРС» получили в свое распоряжение гаубицы, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), огнеметы и вездеходы. Об этом рассказал генерал-полковник Евгений Бурдинский, замначальника Генштаба России и руководитель Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ), в интервью изданию «Военные комиссариаты России».

По словам Бурдинского, в июне 2024 года с целью увеличения огневой мощи в состав отряда была добавлена группа гаубичной артиллерии. Для борьбы с беспилотниками противника созданы подразделения радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА, а для выполнения инженерных задач сформирована инженерно-саперная группа.

В ходе военной операции на территории Украины более 45 тыс. человек записались в добровольческие формирования, поступившие из различных регионов страны, добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие, дислоцировавшиеся в районе Красноармейска, получили приказ стрелять по неустановленным лицам.