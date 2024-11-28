Украинские военнослужащие, дислоцировавшиеся в районе Красноармейска, получили приказ стрелять по неустановленным лицам, сообщил командир ВСУ.

Как сообщает CNN, данный приказ обусловлен тем, что ВСУ боятся продвижения российских разведгрупп России.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своей статье для шведского издания Dagens industri обозначил ключевые условия, при которых возможны переговоры с Россией по урегулированию конфликта.

По его мнению, только возврат ситуации к состоянию на 23 февраля 2022 года, то есть до начала спецоперации, может стать основой для продуктивного диалога.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащие ВСУ пытались убить решившего сдаться в плен британского наемника.