В Германии четверо подростков получили сроки за убийство украинских спортсменов

Суд ФРГ отправил в тюрьму четверых подростков, которые обвинялись в убийстве двух баскетболистов с Украины. Об этом сообщило издание DPA.

На скамью подсудимых попали четверо несовершеннолетних. Двое из них ранее считались пострадавшими в данном деле. Правоохранители выяснили, что все четверо принимали участие в избиении двух 17-летних украинцев. Ссора вспыхнула в общественном транспорте, после чего продолжилась на улице. Это произошло в городе Оберхаузене. Оба украинских спортсмена в итоге погибли.

Виновными признали четверых подростков. Только один из них является немцем, еще у одного есть гражданство ФРГ вместе с подданством Греции. Еще двое виновников являются выходцами из Сирии. Именно удары ножом 15-летнего сирийца стали смертельными для жертв драки. Он получил 10 лет лишения свободы. Еще троим обвиняемым дали от 8,5 до 10 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что немецких журналистов силой выгнали из зала во время встречи глав министерств иностранных дел Китая и ФРГ. Анналена Бербок приехала в КНР и там выступила с критикой китайской стороны за ее помощь России в украинском конфликте. Сразу после этого служба безопасности вытолкала из зала всех находившихся в нем журналистов из Германии.