Handelsblatt: немецких журналистов на встрече Бербок и Ван И вытолкали из зала

Прибывшая в минувший понедельник, 2 декабря, в Пекин глава МИД ФРГ Анналена Бербок три с половиной часа кряду общалась со своим китайским коллегой Ван И. При этом, как пишет Handelsblatt, когда беседа перешла в русло обсуждения конфликта на Украине, местные силы безопасности насильно вывели присутствующих во время общения политиков журналистов из Германии.

Как отмечает издание, такое происходит уже не в первый раз. Вот и сейчас немецких журналистов выгнали еще до того, как Бербок закончила свою речь, в которой раскритиковала Китай за якобы помощь Российской Федерации в рамках проводимой Москвой СВО с поставкой БПЛА, вооружениями и иными средствами ведения борьбы.

«Это происходит в Китае снова и снова и ясно дает понять, что публичная критика нежелательна», — сказано в материале газеты.

Также глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с Бербок подчеркнул, что «различия в позициях ФРГ и КНР по украинскому конфликту не должны быть препятствием для сотрудничества» двух стран, кроме того, «на двусторонние отношения не должны влиять третьи стороны», приводит его комментарий Handelsblatt.

Ранее Бербок назвала старт мирного процесса по Украине целью своего визита в КНР.