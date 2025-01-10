В Германии обнаружили следы проникновения на немецкую военную авиабазу

Неизвестные проникли в казарму на авиабазе ФРГ Кельн-Ван и попытались взломать дверь. Об этом сообщило издание Spiegel.

Это не первое свидетельство, что посторонние лица пытались проникнуть на военную базу. По данному поводу уже начато расследование, при этом правоохранители считают, что неизвестные хотели совершить диверсию.

«Преступник или преступники проникли на огороженную территорию в период с конца декабря по начало января и попытались вскрыть дверь водопроводной станции казармы», — указали журналисты.

Следы проникновения найдены не только в казарме, но и рядом с радиомачтой неподалеку, где злоумышленники, судя по всему, пытались преодолеть металлическое ограждение и влезть на эту мачту.

Ранее сообщалось, что власти ФРГ не планируют сокращать военные расходы в 2025 году, несмотря на все свои проблемы с дефицитом бюджета и низкие темпы экономического роста. Вместо этого будут проводиться реформы, направленные на повышение экономической эффективности и снижение налогов. Также произойдет сокращение расходов на социальную сферу и экологию.