Первая система ПВО Patriot поступит на Украину не раньше чем через восемь месяцев, остальные — еще позже. Германия и ее союзники обсуждают поставку до пяти комплексов, но сроки зависят от готовности стран-доноров. Об этом сообщает Spiegel.

Украине придется ждать поставок зенитных ракетных комплексов Patriot как минимум до конца года. Как сообщает Spiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии, первая система прибудет не раньше чем через восемь месяцев, а передача остальных займет еще больше времени.

Решение о передаче ПВО обсуждалось на онлайн-встрече контактной группы по Украине, которую провели министры обороны Германии и Великобритании. Помимо Берлина, финансировать поставки готовы Норвегия, Швеция и Нидерланды, но окончательного распределения обязательств пока нет.

Борис Писториус, глава оборонного ведомства Германии, назвал план по передаче пяти комплексов «амбициозным». Он подчеркнул, что страны-доноры должны сохранить собственные оборонительные возможности в рамках НАТО, чтобы не создавать пробелов в безопасности Альянса.

Ранее сообщалось о том, что на Западе заметили волнения на Украине из-за закона Зеленского о НАБУ.