Германии и НАТО грозит опасность все больше отстать от России в военном отношении. Таков результат исследования, проведенного Кильским институтом мировой экономики.

В 2004 году запасы вооружений в Германии были резко сокращены.

«Если мы хотим вернуться к уровню запасов 2004 года, например, боевых танков, то при нынешних темпах производства это будет достигнуто только в 2066 году, истребителей — в 2038 году, а артиллерийских гаубиц, которые пользуются большим спросом на Украине, — в 2121 году», — говорится в исследовании.

При этом отмечается, что России удается наращивать производство вооружения за короткий срок. Авторы отмечают, что российский ВПК может за шесть месяцев произвести весь нынешний запас бундесвера.

В частности, Россия может использовать до 10 тыс. ракет и снарядов в день, и запасы боеприпасов быстро воспроизводятся. Тогда как при таком темпе стрельбы весь годовой запас Германии будет израсходован за два месяца.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что все больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией.