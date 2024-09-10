Все больше украинцев выступают за проведение мирных переговоров с Россией для завершения конфликта, согласно результатам опросов общественного мнения. Об этом сообщил The Wall Street Journal (WSJ).

Недавно проведенный опрос показал, что лишь 18% ветеранов и действующих военных считают, что Украине следует добиваться прекращения конфликта через переговоры, — это самый низкий показатель среди всех демографических категорий, участвующих в исследовании.

15% военных заявили, что готовы на вооруженный протест, если власти Украины подпишут мирное соглашение, с которым они не согласны.

WSJ отмечает, что украинские военные относятся скептически к приостановке конфликта.

Многие из них уверены, что Россия воспользуется передышкой для перевооружения армии, чтобы потом вновь вторгнуться, говорится в статье.

Несмотря на то что большинство населения остается скептичным по поводу сделок с Россией, опросы показывают, что значительная часть, особенно молодые люди, готова принять несовершенный мир ради окончания войны.

Владимир Путин заявил, что Россия открыта к переговорам с Украиной на основе Стамбульских соглашений, достигнутых в 2022 году.

Однако он также отметил, что прежде необходимо разобраться с бандформированиями в Курской области, где с 6 августа продолжаются бои с ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Великобритании опровергли информацию о возможной отмене санкций против России.