Экс-главком ВСУ до своей отставки планировал операцию по взрыву газопровода «Турецкий поток», который проходит через Черное море. Он потерпел неудачу, но журналисты не стали приводить причин, по которым этот амбициозный план рухнул. Залужный считал, что российский газ не должен поступать в одну из стран, которая входит в НАТО. При этом главнокомандующий не стал извещать о своем плане Зеленского, поскольку не доверял президенту и его ближайшему окружению.

Ранее сообщалось, что Залужный призвал украинских военнослужащих научиться не бояться смерти. По его мнению, война становится все более жестокой, и она уже почти не оставляет шансов на выживание тем, кто в ней участвует.