В Германии захотели объединить ядерную защиту с Францией

Лидер Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что не только на США стоит полагаться в вопросах ядерного сдерживания. Об этом политик заявил в беседе с Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Как отметил лидер победившего на выборах союза, Франция не первый раз предлагала обсудить общий ядерный зонтик. По словам Мерца, за аналогичное сотрудничество выступал бывший президент Франции Шарль де Голль в 1960-х годах. По его норме, нападение на Германию задействовало бы ядерную защиту Франции. Такое объединенное взаимодействие, как считает Мерц, помогло бы усилить безопасность.

Также политик добавил, что в обозримом будущем Германия может обсудить участие Франции и Великобритании в ядерном сдерживании на грядущих коалиционных переговорах, в том числе с НАТО и ЕС.

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