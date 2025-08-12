В гипермаркете «Глобус» нашли кишечную палочку в трех блюдах

В трех позициях из ассортимента сети гипермаркетов «Глобус» в Москве было выявлено наличие бактерий кишечной палочки. Об этом сообщил канал «SHOT ПРОВЕРКА» в социальной сети «ВКонтакте».

Образцы были взяты для анализа в феврале в магазине, расположенном на улице Широкой. Тестирование на присутствие опасных микроорганизмов не прошли салат «Столичный», фруктовый смузи «Клубника — банан», а также роллы «Канада лайт». Производителем всех указанных продуктов является ООО «Гиперглобус».

По информации канала, в ходе журналистского расследования в ноябре 2024 года именно в этом филиале было установлено, что половина протестированных образцов продукции не соответствовала микробиологическим стандартам.

В мае текущего года судебные органы вынесли решение о штрафе для гипермаркета в размере 700 тыс. руб., однако руководство «Глобуса» выразило несогласие с данным решением и подало апелляционную жалобу.

