В Gmail разрешат заменять реальный адрес вымышленным

Компания Google анонсировала внедрение функции Shielded Email в почтовом сервисе Gmail, направленной на защиту пользователей от нежелательных писем. Данное нововведение позволит минимизировать количество спама, который поступает с различных источников.

С помощью новой функции пользователям разрешат создавать временные или постоянные вымышленные адреса электронной почты. Их можно использовать для регистрации на разных ресурсах, что позволит защитить личный почтовый ящик от ненужных рассылок. Все сообщения, отправленные на созданный вымышленный адрес, будут автоматически пересылаться на основную электронную почту.

Это повысит уровень конфиденциальности пользователей, а также уменьшит риск утечек личной информации и отслеживания их активности.

Ранее в Госдуме посоветовали отключить аккаунты на госресурсах от сервисов Google.