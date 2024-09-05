В белорусском Гомеле после падения БПЛА загорелся склад

В белорусском городе Гомеле после падения беспилотного летательного аппарата произошел пожар на складе, сообщили в пресс-службе МЧС Белоруссии.

Предполагается, что дрон был сбит в небе и упал на склад, расположенный на окраине города, что привело к возгоранию.

«В результате падения, предположительно, сбитого беспилотного летательного аппарата произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле по 8-му пер. Ильича», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что подразделения МЧС оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Пламя повредило пять кв.м крыши.

Власти Гомеля призывают граждан сохранять спокойствие и уверяют, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Ранее сообщалось, что Минобороны Белоруссии подтвердило ночную атаку БПЛА.