В белорусском Гомеле после падения БПЛА загорелся склад
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В белорусском городе Гомеле после падения беспилотного летательного аппарата произошел пожар на складе, сообщили в пресс-службе МЧС Белоруссии.
Предполагается, что дрон был сбит в небе и упал на склад, расположенный на окраине города, что привело к возгоранию.
«В результате падения, предположительно, сбитого беспилотного летательного аппарата произошло загорание кирпичного здания склада в Гомеле по 8-му пер. Ильича», — говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается, что подразделения МЧС оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Пламя повредило пять кв.м крыши.
Власти Гомеля призывают граждан сохранять спокойствие и уверяют, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.
Ранее сообщалось, что Минобороны Белоруссии подтвердило ночную атаку БПЛА.