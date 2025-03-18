В Гондурасе при крушении самолета погибли шесть человек

В Гондурасе самолет модели Jetstream 41 потерпел крушение и упал в воду, в результате чего минимум шесть человек погибли. Об этом со ссылкой на губернатора департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу сообщило издание La Prensa.

Сообщается, что самолет, рассчитанный на 33 пассажира, столкнулся с механической неисправностью в момент взлета. Воздушное судно упало в море всего в километре от взлетно-посадочной полосы (ВПП). На борту находились не менее 15 человек.

В результате крушения погибли минимум шесть человек. Экстренные службы, прибывшие на место происшествия, смогли спасти 10 человек и доставить их в больницу для получения необходимой медицинской помощи. Состояние выживших уточняется, однако известно, что люди получили множество травм и ранений.

Самолет принадлежал авиакомпании Lanhsa и направлялся в сторону города Ла-Сейба. Местные власти уже инициировали расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента и причин, приведших к аварии.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, а также устанавливаются контакты с родственниками и близкими пострадавших и погибших.

Ранее сообщалось, что пилоты самолета Belavia сообщили о неопознанном летающем объекте (НЛО) в небе над Москвой.