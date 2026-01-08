В горах юга России объявили опасность схода лавин

Специалисты зафиксировали опасную обстановку схода лавин в горных районах Краснодарского края и на Кавказе. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в комментарии РИА Новости .

По данным синоптиков, угроза схода лавин сохраняется в горах Краснодарского края и Республики Адыгея на высотах свыше 1 000 метров. Аналогичная ситуация наблюдается в горных районах Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Дагестана выше отметки 2 000 метров.

Также лавинная опасность отмечается в Ингушетии и Чеченской Республике на высотах более 1 500 метров, а в Кабардино-Балкарии — начиная с 2 500 метров над уровнем моря.

В Гидрометцентре уточнили, что такие условия связаны с особенностями снежного покрова и погодной обстановки в высокогорье, и рекомендовали учитывать возможные риски при планировании передвижения и отдыха в горах.

