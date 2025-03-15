В горном районе Дагестана загорелся Хрюгский лес

В Ахтынском районе Дагестана произошел пожар в Хрюгском лесу. Об этом в субботу, 15 марта, сообщило региональное управление МЧС.

По информации ведомства, огонь распространился на площади примерно 4 га. Очагом возгорания, предварительно, стал склон горы, расположенный в 2 км от населенного пункта Хрюг.

В МЧС уточнили, что для борьбы с лесным пожаром к месту инцидента прибыла группа из 64 специалистов. В ее состав вошли пять сотрудников лесничества, 20 пожарных, четверо полицейских и 40 местных жителей.

«Тушение пожара осложняется труднодоступной местностью и отсутствием возможности подъезда специализированной техники», — отметили в ведомстве.

По информации телеграм-канала Baza, возгорание началось с сухой травы. После этого огонь перекинулся на деревья, расширившись на площади 1,5 га.

Ранее сообщалось, что в Волгограде вспыхнул пожар после атаки вражеских беспилотников. Отмечалось, что в городе накануне раздалось несколько взрывов.