Журналист заявил о жестком задержании у московского клуба

В Москве во время силового рейда у одного из ночных заведений был задержан корреспондент газеты « Известия ». По словам журналиста, при задержании к нему применили физическую силу, в том числе спецсредства.

Корреспондент «Известий» Антон Шлячков сообщил, что стал участником жесткого инцидента у столичного клуба «Мо[три]». По его словам, он находился возле заведения в служебных целях — собирал информацию и снимал происходящее на улице.

Как рассказал журналист, его заметили двое сотрудников правоохранительных органов в масках, направлявшихся к служебному автомобилю. После этого, по его утверждению, к нему применили силу, несмотря на то что он представился представителем СМИ.

По словам Шлячкова, ему заломали руки, повалили на землю, а затем увели внутрь здания. Там, как утверждает корреспондент, его окружили и начали избивать. Один из ударов пришелся в область глаза, в результате чего остались ссадины. Основные удары, по его словам, наносились по телу, также применялся электрошокер.

Журналист отметил, что во время происходящего ему не дали возможности показать пресс-карту и требовали держать руки на виду. Позднее сотрудники правоохранительных органов высыпали содержимое его сумки на пол. Только спустя примерно 40–60 минут, после проверки документов, корреспондента отпустили.

Как уточняется, рейд был связан с проверкой посетителей бара на возможное наличие запрещенных веществ.

