В Индонезии продолжается поиск пропавших после разрушительного оползня

На острове Ява в Индонезии в результате оползня погибли 11 человек, ещё 12 числятся пропавшими. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на агентство Reuters.

Трагедия произошла в провинции Центральная Ява, где сход грунта накрыл около дюжины домов. Поисково-спасательные работы осложняются тем, что люди оказались погребены под слоем земли глубиной от трех до восьми метров.

Местное метеорологическое агентство отмечает, что сезон дождей в странах Юго-Восточной Азии начался в сентябре и продлится до апреля, из-за чего сохраняется высокий риск наводнений и экстремальных осадков.

